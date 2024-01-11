Эксперт Аврутина: Турции выгодно примирить Украину и Россию

Урегулирование конфликта между российской и украинской сторонами выгодно Анкаре. Об этом рассказала специалист Аполлинария Аврутина в беседе с RuNews24.ru .

Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган планируют новую встречу, которая станет первой в 2024 году. По предварительным данным, турецкий глава может предложить начать переговоры Москве с Киевом. Шансы на развитие такого сценария очень высокие, хотя официальные ведомства это пока не подтверждали.

Эксперт в области турецко-российских отношений Аполлинария Аврутина склоняется к тому, что Турция очень заинтересована в решении украинского кризиса. Ведь именно Анкара в данном случае является выгодоприобретателем для обеих сторон.

«Как это было с зерновой сделкой, во время которой, как мы помним, через Турцию возили зерно. Хорошо зарабатывала в этой сделке, прежде всего, Турция. И вот сделка была де-юре прекращена, а по факту зерно продолжают провозить и сейчас, только Турция уже отстранена от выгодоприобретения», — отмечает специалист.

В случае, если Турции удастся помирить две страны, то она укрепит свои лидирующие позиции и станет в лице международного сообщества примером хорошего посредника.

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