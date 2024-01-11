Reuters: Зеленский объяснил, почему Украине не поможет перемирие с Россией

Зеленский отправился в поездку по Литве, Латвии и Эстонии, чтобы заручиться поддержкой местных властей и вместе с ними перебороть усталость Европы от украинского конфликта. Во время турне украинский президент встретился с представителями СМИ в столице Эстонии, где объяснил, чем режим прекращения огня выгоден России, а также рассказал, почему перемирие опасно для Украины.

По словам Зеленского, пауза в конфликте позволит российской армии перегруппировать силы и провести перераспределение боевых единиц, а также даст время наладить поставку снарядов и боеприпасов с учетом новых условий. Лидер Украины уверен, что это все, к чему может привести режим прекращения огня, но никак не к политическому диалогу между Киевом и Москвой. Президент подчеркнул, что Украина не даст возможности России собраться с силами, а потому никакого перемирия не будет, чтобы избежать любых рисков.

При этом многие эксперты уверены, что Украина давно потерпела поражение в конфликте с Россией, а продолжение столкновения приведет лишь к тому, что Киев окончательно лишится возможности предложить свои условия при заключении мирного соглашения и будет вынужден принять все условия России.