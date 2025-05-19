Эксперт: австралийские танки Abrams добавят ВС России проблем

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 высказал мнение, что 49 танков M1A1 Abrams могут создать дополнительные сложности для российских войск, но не смогут переломить ход боевых действий.

Первая партия бронетехники для ВСУ из Австралии отправилась морем. Премьер-министр Энтони Албанизе подтвердил, что страна продолжит военную поддержку Киева.

По оценкам эксперта Дандыкина, такой шаг, как передача 49 танков Abrams (полтора танковых батальона), это серьезное подкрепление для ВСУ. Плюс ко всему, США тоже передали Украине около 30 таких машин.

«Тем не менее переломить ход спецоперации они не смогут. Да, у наших бойцов прибавится работы и немного трудностей, но перелома не произойдет. Российские военные научились уничтожать танки Leopard, Challenger и Abrams и с помощью ПТРК, и с помощью дронов, как угодно», — отметил Дандыкин.

Эксперт предложил наиболее эффективный способ противодействия — уничтожение груза при подходе к Одессе. В этом случае получится выявлять и ликвидировать уцелевшие танки на маршрутах, ведущих к линии соприкосновения.

Напомним, что Великобритания также усиливает поддержку Украины, планируя пятилетнюю программу размещения своих инструкторов для подготовки украинских военных. При этом, по версии Times, в Британии испугались подставить своих военных под удар РФ при отправке их на Украину.