Эксперт Белехова оценила процесс адаптации вернувшихся бойцов спецоперации

По словам главы Комитета семей воинов Отечества Юлии Белеховой, вернувшиеся на «гражданку» бойцы спецоперации не желают просто жить на пособие, они хотят быть полезными и востребованными, в связи с чем в нашей стране нужно создать банк данных рабочих мест для участников СВО. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она подчеркнула, что также должна быть организована психологическая реабилитация бойцов и их семей.

По мнению эксперта, при реализации банка данных рабочих мест для участников СВО работодатель, которого станет субсидировать государство, будет на данное место уже переобучать конкретного военнослужащего.

Ранее вице-спикер Госдумы Чернышов заявил, что участники спецоперации могут добиться успехов в управлении государством.