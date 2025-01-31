Эксперт Белехова оценила процесс адаптации вернувшихся бойцов спецоперации
Эксперт: необходимо организовать банк данных рабочих мест для участников СВО
Фото: [Медиасток.рф]
По словам главы Комитета семей воинов Отечества Юлии Белеховой, вернувшиеся на «гражданку» бойцы спецоперации не желают просто жить на пособие, они хотят быть полезными и востребованными, в связи с чем в нашей стране нужно создать банк данных рабочих мест для участников СВО. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она подчеркнула, что также должна быть организована психологическая реабилитация бойцов и их семей.
По мнению эксперта, при реализации банка данных рабочих мест для участников СВО работодатель, которого станет субсидировать государство, будет на данное место уже переобучать конкретного военнослужащего.
Ранее вице-спикер Госдумы Чернышов заявил, что участники спецоперации могут добиться успехов в управлении государством.