Эксперт Белов исключил появление «золотого» мороженого в России на фоне роста цен

Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов в беседе с KP.RU объяснил, почему на фоне роста цен на мороженое не стоит создавать панику. По его мнению, любимое летнее лакомство не станет дороже остальных продуктов и серьезного «взлета» ожидать не следует.

Мороженое подорожало на 23% за 2022 год, при этом себестоимость выпуска выросла на 15%. Причина роста цен связана с актуальными событиями: производителям после введения санкций и ухода партнеров пришлось адаптироваться к новым реалиям. Были пересмотрены логистические маршруты, поставщики, найдены заменяющие продукты, сырье, упаковка и многое другое. Все это сделало продукт дороже. По данным Росстата, с начала года продукты подорожали в среднем на 2,71%, а молочка – на 3,05%.

Пока прогнозы неоднозначные: одни ждут улучшения ситуации, другие появления «золотого» мороженого за невиданные до этого деньги. Однако эксперт Артем Белов подчеркнул, что нагнетать обстановку не следует.

«Я бы не стал пугать наших читателей и слушателей серьезным ростом цены на мороженое <...> Однако в прошлом году рост цены на мороженое был примерно в два раза ниже, чем в среднем темпы продовольственной инфляции (по данным Росстата, продукты в 2023 году подорожали на 8,16%, — Ред.). В этом году я не ожидаю, что мороженое будет дорожать более высокими темпами, чем другие продукты питания и молочная категория», — отметил собеседник КП.

Ситуацию с ценами Белов оценивает как достаточно комфортную для граждан. Он не исключил повышения цен на шоколадное мороженое из-за роста стоимости какао-бобов, подорожавших в три раза с начала 2023 года.

При этом Россия, как и прежде, успешно ведет экспорт и осуществляет заявки на поставки мороженого. Рынком «номер один» стал Казахстан. По популярности среди заказчиков также Белоруссия, страны Средней Азии и даже Китай. Помогают удерживать цены и инвесторские проекты. Все это вкупе ведет к выводу, что серьезного подорожания не случится.

Ранее сообщалось, что в России выросла цена продуктов на приготовление окрошки.