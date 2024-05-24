В России выросла цена продуктов для приготовления окрошки

Ингредиенты любимого летнего супа россиян, окрошки, подорожали в России как минимум на 13%. Индекс блюда публикует KP.RU , где подсчитали стоимость продуктов исходя из данных Росстата за май и других открытых источников.

Цену на нужные для окрошки продукты подсчитали за год. Оказалось, что из всего списка подешевели лишь зеленый лук и картошка. Существенный вклад в подорожание блюда внесли яйца: их цена скандально повышалась и регулировалась, но все же это стало самым дорогим продуктом холодного супа.

Так, в середине мая 2023 года яйца стоили более 40 рублей за пять штук. В этот же месяц текущего года продукт уже дороже 60 рублей. Подорожание составило около 49%.

Неприятно с финансовой точки зрения стало покупать редис: он подорожал почти на 28% по сравнению с маем 2023-го.

Также в прошлом году за пучок укропа можно было отдать чуть больше 30 рублей. Однако в текущем цена выросла до 42 рублей. Исходя из средних данных КП, рост цен за год составил 15%.

Другие продукты подорожали следующим образом: квас (13,6%), вареная колбаса (9,9%), огурцы (5%), сметана (4,7%).

В среднем в мае 2024 года за продукты на окрошку можно отдать не менее 559 рублей. Годом ранее цена за все ингредиенты составляла 494 рублей.

Ранее стало известно, что сырники были признаны опасными для здоровья.