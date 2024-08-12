Иностранцев, отказывающихся встать на воинский учет, станут лишать РФ. Данный закон был подписан вера главой государства Владимиром Путиным. Глава АНКО «Центр содействия добровольному переселению «Путь домой» Анатолий Бублик рассказал, не означает ли это, что это станет касаться уже имеющих российское гражданство мигрантов или только тех, кто пытается его получить. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По его словам, вероятнее всего, задним числом проверят тех, кто получил гражданство, однако не встал на воинский учет, и, таким образом, примут к ним меры. Кроме того, данный вопрос не станет касаться тех, кто приобрел гражданство по рождению.

Эксперт добавил, что, согласно российскому законодательству, любой гражданин РФ должен стоять на воинском учете. Таким образом, в отношении иностранцев, получивших гражданство РФ, также могут применить те же штрафные санкции, которые предусмотрены за непостановку на воинский учет для любого россиянина.

По его мнению, пути реализации этого закона в стране можно будет увидеть где-то через полтора-два месяца.

Ранее сообщалось, что в Рязани восемь иностранцев решили заключить контракт с Вооруженными Силами РФ.