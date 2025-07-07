Эксперт Быханов пояснил, почему работа на результат важнее отработанного времени

Эпоха фиксированных окладов за отсиженные часы подходит к концу. Как отмечает эксперт по кадрам Владислав Быханов, будущее за оплатой труда по результатам, когда доход напрямую зависит от эффективности, а не от времени, проведенного в офисе. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, старая система устарела в силу ряда причин. Так, работодатели платят за присутствие, а не за продуктивность, также жесткие графики (с 09:00 до 18:00) убивают мотивацию, нормы выработки часто не учитывают качество работы.

Эксперт пояснил, что новая модель оплаты труда предполагает оплату за конкретные услуги или выполненные проекты, также, чем выше скорость и объем — тем больше заработок, и, как следствие, сотрудник сам заинтересован в эффективности. Таким образом, сотрудникам придется перестроить мышление с «отработал смену» на «выполнил задачу», но при этом у них появится возможность зарабатывать больше при повышении эффективности, а бизнес в итоге сократит затраты на непродуктивных сотрудников, что приведет к увеличению общей эффективности компании.

По его мнению, российский рынок труда стоит на пороге революции. Переход на оплату по результату — не просто новая схема расчетов, а принципиально иной подход к работе. Те, кто смогут повысить свою продуктивность, получат достойное вознаграждение. Остальным придется либо меняться, либо уступить место более эффективным специалистам. Таким образом, подобная система сделает доходы справедливыми: больше работаешь — больше получаешь. Это выгодно и бизнесу, и сотрудникам, и экономике в целом.

Ранее сообщалось, что в России впервые за три года сократился рабочий день.