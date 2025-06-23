В России впервые за три года сократился рабочий день

Средняя длина рабочего дня в России в первом квартале 2025 года впервые за последние три года снизилась. Об этом «Известиям» сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Согласно статистике, средняя длина рабочего дня за указанный период составила 7,54 часа, что на 0,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го года. По мнению Чернова, такие показатели обусловлены растущей популярностью гибкого графика, дистанционной и проектной работы.

Аналитик подчеркнул, что рост числа частично занятых сотрудников в России чествует тенденцию к уменьшению традиционного рабочего времени. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), в 2025 году 3,5% из числа всех работников трудились неполный рабочий день. В прошлом же году этот показатель составлял 3,2%.

Как отметили в сервисе по подбору сотрудников и поиску сотрудников hh.ru, о популярности гибких условий свидетельствуют предложения на трудовом рынке — 9% вакансий предлагают удаленную работу, и гибкий график — 7%.

По мнению кандидата экономических наук Андрея Бархоты, у таких показателей есть своя закономерность.

«Компании не готовы много платить, поэтому они стараются удержать людей другими привилегиями, например, упрощая нагрузку», — сказал он.

Эксперты отмечают, что наибольшая длина рабочего дня сохраняется в сферах рыболовства, пассажирского транспорта, добычи руд и здравоохранения, тогда как в сферах водного и воздушного транспорта, а также добыче угля и производстве мебели, эти показатели ниже.

Ранее юрист Степан Углов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал о новом расчете отпускных в России.