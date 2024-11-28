Эксперт Чеглов: выращенные в России бананы получатся дорогими и некачественными

Россия может перенять опыт Казахстана и начать выращивать бананы в теплицах. Однако эксперты не видят в этом эксперименте смысла. В беседе с сайтом aif.ru профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что сладкие плоды будут дорогими и низкого качества.

Желтый тропический фрукт стали выращивать в Казахстане. Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут отмечала, что идея интересная и могла бы быть реализована в России. Многие посчитали, что такой эксперимент стал бы успешнее, чем у соседей. Однако в истории нашли неудобный нюанс.

Дело в том, что даже при новых технологиях и недорогих материалах для почвы возникнут проблемы с ценообразованием. Сейчас ветку бананов в килограмм можно купить за 150 рублей, это доступный и весьма востребованный фрукт. Однако при выращивании в России потребуются средства на электроэнергию, чтобы поддерживать лучшие условия для экзотического фрукта. Следовательно, стоимость отечественных бананов может оказаться выше в два раза.

«При этом цена российского банана при незначительных объемах производства не может быть ниже, чем эквадорского. А для массовых объемов нет теплиц, и вряд ли будет интерес предпринимателей», — заявил Чеглов.

При этом многое упирается также в качество. По словам Чеглова, вкус отечественного банана окажется хуже «настоящего» из-за недостатка солнца. Это можно понять и на примере томатов: граждане легко отличают тепличные варианты от грунтовых.

Ранее сообщалось, что депутат Делягин пояснил особенности выращивания бананов на территории России.