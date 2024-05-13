Эксперт Черемин: Белоусова нужно было поставить на пост главы Минобороны с начала СВО

Военный эксперт Александр Черемин в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» заявил, что замена главы Минобороны РФ требовалась еще два года назад. По его версии, решение о смене Шойгу на Белоусова было верным.

По словам Черемина, поставить Белоусова на пост главы МО РФ было целесообразным. Это человек с экономическим образованием, который требовался еще два года назад, или с начала спецоперации. Его участие в работе ведомства также поможет искоренить коррупцию.

«Сам аппарат, когда стали туда идти большие средства, а на оборону уходит все больше государственных средств, определенные лица из окружения Шойгу стали обворовывать», — заключил эксперт.

Министр-экономист позволит скорректировать ход средств в военной сфере, и таким образом, государство будет полностью обеспечивать бойцов всем необходимым. По словам специалиста, это и будет основной работой Белоусова, а за организацией оборонных и стратегических моментов на СВО будет следить Генштаб. Там, напомним, не меняли начальника: деятельность продолжит Валерий Герасимов.

Ранее сообщалось, что Белоусов обеспечит ВС современной техникой и оружием. Это беспокоит Киев.