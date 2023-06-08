Эксперт Черноусов дал оценку идее внедрения функции создания каналов в WhatsApp*

По словам эксперта Ивана Черноусова, внедрение функции создания каналов в WhatsApp* является ничем иным, как очередной попыткой компании-владельца запрыгнуть в последний вагон. Об этом сообщают « Известия ».

Ранее сообщалось, что в популярном мессенджере WhatsApp* планируется разработка и появление каналов, где можно будет публиковать многое.

Эксперт пояснил, что это является своеобразным продолжением политики корпорации на улучшение продукта, отставшем в плане техразвития. Они все идеи заимствуют с российских соцсетей.

Он также добавил, что следующим нововведением может стать премиум-подписка.

*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена