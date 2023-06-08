Эксперт Черноусов дал оценку идее внедрения функции создания каналов в WhatsApp*
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
По словам эксперта Ивана Черноусова, внедрение функции создания каналов в WhatsApp* является ничем иным, как очередной попыткой компании-владельца запрыгнуть в последний вагон. Об этом сообщают «Известия».
Ранее сообщалось, что в популярном мессенджере WhatsApp* планируется разработка и появление каналов, где можно будет публиковать многое.
Эксперт пояснил, что это является своеобразным продолжением политики корпорации на улучшение продукта, отставшем в плане техразвития. Они все идеи заимствуют с российских соцсетей.
Он также добавил, что следующим нововведением может стать премиум-подписка.
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