В рамках подготовки дачного дома к зимнему периоду важно провести осмотр всех помещений и убедиться, что окна и двери плотно закрываются, в них нет щелей, через которые может проникать холодный воздух. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Помимо этого, важно слить воду из труб и закрыть краны, отключить электричеств и вынести из дома все электроприборы, которые могут испортиться из-за холодов. Дачникам также советуют осмотреть крышу на наличие повреждений, прочистить водостоки и желоба от листьев, проверить работоспособность и прочистить печь или камин, если они есть. Важно также завершить подготовку уборкой участка. В частности, убрать с территории все предметы, которые могут повредиться от снега или льда, привести в порядок садовый инвентарь, обеспечить защиту многолетников и кустарников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.