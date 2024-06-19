Эксперт Чуланов рассказал, в каких продуктах обитает виновник ботулизма

Бактерии, выделяющие ботулотоксин, могут скрываться не только в консервах. Об этом в беседе с сайтом aif.ru предупредил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Уже многие специалисты высказались о возможных причинах вспышек ботулизма в России. Пока, по предварительной версии, виновником считают консервированных тунца и фасоль из готовых салатов. Как напомнил эксперт, бактерии, вызывающие ботулизм, могут содержаться также в ферментированных продуктах. К ним относятся грибы, квашеная капуста, соленая и копченая рыба, упакованные в кишку колбасы.

При этом подхватить ботулизм проще всего при употреблении домашних консервов. Все из-за того, что ошибиться в процессе производства заготовок проще. Как правило, на современных предприятиях такие истории редкость.

Бактерия ботулизма выделяет яд в герметичных условиях. По этой причине нельзя готовить из плохих, грязных продуктов. Запирая их в аэробной коробке или банке, люди сами создают условия для развития токсина.

Специалисты советуют внимательно относиться к выбору продуктов и ни в коем случае не брать консервы во вздутой емкости.

Ранее сообщалось, что эксперт Никифоров объяснил, как появляется ботулизм в салатах.