Эксперт Никифоров объяснил, как появляется ботулизм в салатах

В России начались вспышки заболевания ботулизмом, в появлении которых винят салат лобио из служб доставки. Причина может крыться в консервированных продуктах, которые использовали для блюда. Однако у ведущего эксперта по ботулизму в РФ и профессора Владимира Никифорова появилась новая версия. О ней он рассказал в беседе с сайтом aif.ru .

Специалист согласился, что виновником распространения опасной инфекционной болячки стал не сам салат, а его компоненты. Однако отметил, что дело может быть не в консервированных ингредиентах, а в томатной пасте или соусе, которые наверняка использовали не только для определенного вида блюда.

«Во-первых, их обычно хранят герметично укупоренными, а во-вторых, для их производства часто используют падалицу — томаты, упавшие с кустов. Они могут быть загрязнены землей и, следовательно, клостридиями ботулинум. Эти микроорганизмы присутствуют в почве. Попав в среду без кислорода, они размножаются и продуцируют токсин, вызывающий болезнь», — поделился предположениями Владимир Никифоров.

Бактерия-провокатор ботулизма, как правило, не появляется в контейнерах, если там изначально нет зараженных продуктов. Как уточнил профессор, для инфекции благоприятной будет анаэробная атмосфера, то есть без кислорода.

Впрочем, пока версия про соус и пасту также предварительная. Эксперты также сетуют на фасоль и тунец. Рыба остается самым частым «переносчиком» ботулизма.

Напомним, что в историях с массовыми отравлениями разбирается Роспотребнадзор. С симптомами ботулизма в больницах разных городов страны не менее 150 человек. Самое большое количество зараженных в Москве. Известны вспышки также в подмосковных округах, Казани, Нижнего Новгорода и других городах.

Ранее сообщалось, что четыре жителя Нижнего Новгорода попали в больницу с признаками ботулизма.