В условиях активных боевых действий на различных участках линии соприкосновения Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынуждены сокращать свои резервы. Об этом рассказал военный аналитик, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Он сообщил, что в настоящее время боевые действия происходят по всей линии соприкосновения. Украинские военные планируют направить дополнительные силы в Харьковскую область, поскольку российские войска продвигаются в этом направлении.

«В местах, где действует группировка „Центр“, враг несет самые большие потери. Продвижение на красноармейском направлении. Кроме того, сейчас начнутся серьезные бои в Харьковской области, что очень неприятно для врага», — пояснил Дандыкин «Ленте.ру».

Специалист подчеркнул, что в Сумской области, в частности в окрестностях населённого пункта Юнаковка, происходят активные боевые действия. По его мнению, в этой местности формируется зона безопасности.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завершил ключевой этап расследования катастрофы военно-транспортного Ил-76, сбитого в январе 2024 года с украинскими военнопленными на борту. Удалось установить командира, который отдавал неправомерный приказ.