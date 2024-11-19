Депутат Разворотнева заявила о дефиците дворников и прочих работников ЖКХ в России

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, из-за рекордно низкой безработицы в нашей стране сохраняется нехватка работников жилищно-коммунальной сферы, прежде всего дворников, тем не менее также фиксируется и недостаток прочих специалистов, например, слесарей и сантехников. Закрыть нехватку силами граждан РФ не удается, а мигранты чаще предпочитают работать в высокооплачиваемой сфере доставки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что именно последняя ситуация является одной из причин кадрового голода в коммунальной сфере. Так, зарплата дворника не может сравниться с сегодняшней зарплатой курьера, в связи с чем даже те люди, которые приходят работать в ЖКХ, вскоре уходят в службы доставки. По этому вопросу депутатами нижней палаты парламента ведется обсуждение системы мер, которая должна вернуть миграцию в удовлетворяющее граждан РФ русло.

По мнению парламентария, тема кадров в ЖКХ в последнее время стала активно обсуждаться на всех площадках. При желании добиться качественного обслуживания и содержания МКД следует идти по пути четкого стандартизированного тарифа по дому. Собственники могут отказываться от каких-то услуг, однако ключевой пакет должен быть оплачен на основе экономически обоснованных расчетов. Также еще одним направлением решения нехватки специалистов в указанной сфере является повышение эффективности труда за счет его автоматизации, тем не менее без ручного труда в жилищной сфере все равно не обойтись.

Ранее сообщалось, что ставку оплаты труда повысили сантехникам и дворникам в Подмосковье.