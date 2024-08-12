Эксперт Долгих пояснила способы выгодной покупки авиабилетов

По словам эксперта Екатерины Долгих, чтобы выгодно купить авиабилеты по приемлемой цене, следует учитывать ряд правил, включая заблаговременное бронирование, использование акций и наблюдение за курсами валют. Об этом сообщили «Известия».

Она добавила, что важно заранее бронировать: так, оптимальным временем для покупки билетов считается период за пару-тройку месяцев до даты вылета. В это время стоимость стабилизируется и становится менее подвержена резким изменениям. Кроме того, имеет смысл использовать акции и скидки: авиакомпании часто проводят распродажи и предлагают скидки за несколько месяцев до вылета.

По мнению эксперта, необходимо также выбирать даты вне пиковых сезонов и дней недели.

Она уточнила, что ежегодный рост цен на авиабилеты составляет около 7–10%, что подчеркивает необходимость планировать поездки заранее. Ежегодное удорожание авиабилетов связано с рядом основных факторов: рост операционных расходов, инфляция, курс валют, растущая стоимость авиатоплива, а также спрос и предложение.

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