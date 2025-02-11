Эксперт Дорохов пояснил принципы работы популярных «жидких утюгов»

«Жидкие утюги», которые появились на рынке недавно, уже завоевали популярность за счет способности быстро разглаживать складки на одежде. По словам химика Андрея Дорохова, основой большей части подобных средств является вода. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в состав также входят смягчающие агенты вроде катионных поверхностно-активных веществ или силиконов, делающих ткани более «податливыми». Для плотных тканей, таких как хлопок или лен, применяются более активные формулы с энзимами. Антистатики сокращают статическое электричество, которое может возникнуть при глажке синтетических тканей, в связи с чем средства с подобными компонентами будут особенно полезны для одежды из полиэстера и нейлона. Ароматизаторы в свою очередь придают одежде приятный запах. Для деликатных материалов стоит выбирать средства с мягкими компонентами.

По мнению эксперта, «жидкий утюг» в виде спрея удобен в использовании, однако важно наносить его на чистую и сухую одежду. При использовании следует равномерно распылить спрей на ткань, стараясь покрыть всю поверхность, дать средству немного впитаться и слегка разгладить одежду руками. Хранить его нужно в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Ранее был названы четыре лучших способа эффективно снять статическое электричество с одежды.