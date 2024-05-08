Эксперт Дзюба советовала напоминать о себе «молчаливым» работодателям

Карьерный консультант Алина Дзюба в беседе с RuNews24.ru дала советы россиянам, которые ищут работу. Она объяснила, как ненавязчиво обратиться к работодателю, если он ушел в игнор.

Грамотно выстроить коммуникацию с работодателем нелегко, однако важно: это закладывает в нем первое впечатление и представление о будущем сотруднике. Бывают ситуации, когда работодатель не отвечает после собеседования. По словам Алины Дзюбы, в этом случае можно напомнить о себе, причем не один раз.

«В день указанных сроков или на следующий день напишите в мессенджер сообщение с уточнением по обратной связи. Если ответа так и не получили, напишите еще через пару дней на тот же номер и продублируйте письмо на почту, поскольку ваше сообщение в переписке могло затеряться», — посоветовала Дзюба.

Специалист советует изначально уточнить сроки, в которые можно ждать ответа, либо узнать о них позже по переписке или телефону. Также не стоит торопиться с тестовым заданием. Если сроки уже горят, стоит попросить работодателя предоставить дополнительное время. Это будет честно, и не так страшно, как проваленное задание или его запоздалая сдача.

Обязательно стоит благодарить работодателя за потраченное время и возможность. Вежливость позволяет работодателю понять, что перед ним взрослый и воспитанный человек. Главное не проявлять чрезмерную навязчивость и договариваться обо всем «на берегах».

Ранее сообщалось, что эксперты раскрыли, как растет престиж работы вахтовиком.