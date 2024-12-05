Эксперт Гогуа пояснил причины роста аудитории Rutube

По словам эксперта РОЦИТ Ильи Гогуа, достижение Rutube отметки в 70,5 млн пользователей ежемесячной аудитории является знаковым событием, демонстрирующим фундаментальный сдвиг в отечественном цифровом пространстве. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что российские платформы не просто заполняют образовавшуюся нишу, а формируют качественно новую экосистему цифрового контента.

По мнению эксперта, лидерство блогерского контента в структуре просмотров показывает, что платформа успешно развивается в качестве площадки для независимых креаторов, что в текущих геополитических условиях критически важно понимать, что Rutube предоставляет не просто альтернативу, а полноценное безопасное пространство для отечественных пользователей.

Он добавил, что рост количества зрителей способствует притоку новых контент-мейкеров, что впоследствии приводит к появлению разнообразного и качественного контента, привлекающего еще большую аудиторию. Популярность Rutube продолжит расти, что объясняется текущими тенденциями и регулярными улучшением функционала платформы.

Ранее сообщалось, что количество авторов Rutube выросло за год на 300 тыс.