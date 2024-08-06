Эксперт Горохов пояснил, в каких случаях в микроволновой печи нагревается посуда вместо пищи

По словам эксперта Александра Горохова, микроволновая печь иногда нагревает посуду сильнее еды не от того, что сама СВЧ-печь плохо работает, а из-за плохого качества самой посуды. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что сложно сказать, что содержится в составе данной посуды, которая так сильно нагревается.

По мнению эксперта, для избежания данной проблемы следует использовать только ту посуду, которая предназначена специально для использования в микроволновке, поскольку она не нагревается.

Он подчеркнул, что рекомендовать для этой цели какую-то определенную модель СВЧ-печи сложно, поскольку у данной техники один и тот же принцип действия.

Ранее врач Ольга Уланкина пояснила, почему в отдельных случаях лучше подогревать пищу на плите вместо микроволновки.