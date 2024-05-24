Эксперт Гращенков объяснил популярность мемов в политике

Президент Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков, в беседе с RuNews24.ru объяснил, зачем политикам мемологи и как смешные картинки помогают продвигать идеи.

Мемы давно стали больше, чем просто картинками с жизненным юмористическим посылом. Сейчас их активно используют как инструмент пропаганды: через смех политики могут донести свои идеи до населения, выделиться и объяснить что-то на простом примере. Многие мемы были созданы на основе фраз и действий политиков, что делало их известными.

«Каждый следующий мем будет возбуждать в вашей голове другие образы. Это не просто картинки, это символы, за которыми скрывается очень глубокая система знаний», — отметил Илья Гращенков.

По словам эксперта, гораздо проще объяснить тот или иной законопроект и напомнить о правилах именно мемом. Они бывают ситуативными, компаративными, экзистенциальными, синтаксическими и другими. Однако такой подход уже можно назвать современным и уместным, помогающим в продвижении политической кампании и многого другого.

Ранее сообщалось, что россиян пытаются обмануть от имени известного треш-блогера.