Эксперт Хаминский сообщил, что Долина имеет право подать заявление об отсрочке выселения

Руководитель Центра правопорядка в Москве и области, юрист Александр Хаминский, прокомментировал возможное развитие событий вокруг дела о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что процессуальное законодательство допускает возможность предоставления отсрочки исполнения судебного решения.

Хаминский пояснил, что суд, рассмотревший дело, вправе по заявлению участвовавшей в процессе стороны отсрочить или рассрочить исполнение своего решения. Такое решение может быть принято на основании имущественного положения сторон или иных значимых обстоятельств. По его словам, подать соответствующее ходатайство Лариса Долина сможет уже после вынесения окончательного решения Московским городским судом.

Эксперт отметил, что в своем заявлении певице необходимо будет убедительно обосновать, почему она не имеет возможности немедленно исполнить решение суда, и предоставить соответствующие доказательства. Основанием для изменения порядка исполнения, по словам адвоката, могут служить неустранимые на момент обращения обстоятельства, которые делают исполнение решения невозможным или крайне затруднительным для должника-гражданина.

Хаминский добавил, что у Долиной было время начать подготовку к выезду с момента вынесения вердикта Верховным судом 16 декабря. Однако, заключил юрист, с учетом конкретных обстоятельств дела суд может проявить лояльность и предоставить ответчику разумный срок для организации выселения.