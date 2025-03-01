Эксперт Храпунова раскрыла риски общения «кружочками» в мессенджерах

Преступники, получив доступ к аккаунту жертвы в мессенджере, могут использовать ее голос, выражение лица и образ, созданный в видеопереписке (кружочках), чтобы продолжить обман, поведала в беседе с РИА Новости Алла Храпунова, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика».

В ходе беседы с корреспондентом агентства, специалист обратила внимание на то, что в последнее время всё больше людей предпочитают общаться в небольших группах. Это быстро, комфортно и наглядно, но таит в себе реальную угрозу, как предупредила Храпунова.

«Учитывая развитие искусственного интеллекта, голос, мимика, образ жертвы помогут мошенникам в дальнейших схемах», — указала эксперт.

Как утверждает Храпунова, злоумышленники, совершая несанкционированный вход в учётную запись, также получают возможность доступа к списку контактов. Это позволяет им продолжить цепочку мошеннических действий.

Ранее в прокуратуре Московской области предупредили жителей о новом виде мошенничества, жертвами которого становятся студенты. Злоумышленники запугивают учащихся, а затем пытаются заполучить их личные данные.