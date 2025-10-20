Эксперт Яковлева назвала ситуации, когда возможно увольнение без отработки

Стандартная процедура увольнения в России предусматривает обязательную двухнедельную отработку, однако трудовое законодательство содержит несколько исключений из этого правила. Как пояснила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, некоторые категории сотрудников имеют право на немедленный разрыв трудовых отношений. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, к числу таких случаев относятся поступление в учебное заведение, выход на пенсию или истечение срочного трудового договора. Особые условия установлены для руководящего состава — генеральные директора обязаны уведомлять о своем уходе за месяц, тогда как сотрудники на испытательном сроке могут покинуть организацию всего за три дня. Отдельной категорией считаются лица, увольняющиеся по уважительным причинам, которые хотя и не закреплены законодательно, но признаются работодателями в индивидуальном порядке.

Эксперт добавила, что последствия пренебрежения этими правилами могут быть серьезными для сотрудника. Отказ от отработки без веских оснований грозит увольнением за прогул с соответствующей записью в трудовой книжке и лишением заработной платы за пропущенный период. К уважительным причинам традиционно относят призыв на военную службу, серьезные проблемы со здоровьем или переезд в другой город.

По ее мнению, практическим решением для тех, кто хочет избежать отработки без конфликта с работодателем, может стать использование отпуска. Подав заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск с последующим увольнением, сотрудник сохраняет право на получение денежных средств и при этом досрочно прекращает трудовые обязанности. Этот законный способ позволяет цивилизованно завершить рабочие отношения без нарушения трудовой дисциплины.

