Стало известно, как необходимо действовать при угрозе увольнением за отказ работать в выходной

Трудовое законодательство надежно защищает право работника на отдых в выходные и праздничные дни. Как разъясняет юрист Александр Ксенофонтов, при стандартном графике пять через два сотрудник имеет полное законное основание отказаться от работы в свой законный выходной. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, привлечение к труду в такие дни допускается исключительно с добровольного согласия самого работника. Единственным исключением становятся чрезвычайные обстоятельства, угрожающие жизни многих людей или нормальному функционированию общества. Речь идет о предотвращении катастроф, ликвидации последствий стихийных бедствий или работе в условиях введенного военного положения.

Юрист подчеркнул, что отказ сотрудника выйти в выходной день не может повлечь за собой каких-либо дисциплинарных взысканий. Увольнение по этой причине будет однозначно расценено как незаконное, поскольку нарушает фундаментальное право на отдых, закрепленное в ТК РФ.

По его мнению, в подобной ситуации работник обладает правом на судебную защиту. При обращении в суд бремя доказывания законности увольнения ложится на работодателя, а сам сотрудник может отстаивать свои интересы без обязательного привлечения профессионального юриста. Итогом строгого регулирования этого вопроса становится четкий баланс интересов, где право человека на восстановление сил защищено от произвольных решений руководства.

