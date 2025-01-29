Эксперт Каблинова пояснила, почему на парковочный штраф давно должны сделать скидки

Нарушение правил парковки является одной из актуальных тем в столице, продолжающей вызывать дискуссии. С ростом числа автомобилей на дорогах общего пользования появляются трудности с тем, чтобы где-то их размещать. Координатор движения «Общество синих ведерок» Юлия Каблинова пояснила, каким образом город решает проблему с парковками. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, каждый второй владелец автомобиля в 2024 году получил штраф за парковку, в целом данное количество можно считать большим. Проблема с нарушением правил парковки довольно широка и связана как с невнимательностью водителей, так и со сложно воспринимаемой схемой организации движения, расстановки знаков. В действительности нередко нарушение правил парковки не несет никакой угрозы безопасности дорожного движения. Тем не менее дефицит парковочных мест может играть критическую роль во многих ситуациях.

Эксперт добавила, что необходимо менять ситуацию с парковками прежде всего у медицинских учреждений, поскольку они являются критически важными местами. К тому же штрафы за нарушение правил парковки не соразмерны самому нарушению.

По ее мнению, наиболее простой способ решения указанной проблемы — ввести высокую оплату, которая станет работать как заградительная мера.

Ранее сообщалось, что почти 500 случаев неправильной парковки во дворах выявили в Подмосковье в январе.