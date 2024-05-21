Эксперт Кадаков рассказал про цену и характеристики новой отечественной «Волги»

Новая машина, которую в стране создавали совместно с «восточным партнером», может оказаться одной из самых прогрессивных в отечественном производстве автотехники. Перспективы и особенности характеристики седана Volga C40 раскрыл автоэксперт Максим Кадаков в беседе с KP.RU . Он также предположил, какой будет цена на новинку.

В России торжественно представили властям три новых отечественных автомобиля. Седан Volga С40, созданный на основе Changan Raeton Plus, кроссоверы Volga К30 (Changan X5 Plus) и Volga К40 (Changan Uni-Z). Производством знаменитых машин занимается далеко не Горьковский завод, как раньше: сейчас эта деятельность за АО «Производство легковых автомобилей», арендующей мощности у предприятия.

При этом производитель пока не раскрывает цену на отечественную разработку. Максим Кадаков считает, что по цене седан составит конкуренцию Lada Vesta Aura, стоимость которой превышает миллион рублей.

«Я думаю, что новый седан Volga C40 будет по цене конкурентом Lada Vesta Aura., и он будет стоить около 2,5 млн рублей. У «Ауры», как известно, скромный набор оснащения, а у Volga c40 больше электроники, современнее мультимедийные системы, панорамная крыша», — предполагает главредактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Volga С40 имеет объем двигателя 188 л\с, семиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Объем бака: 51 литр, а расход топлива на 100 км около восьми литров. В создании новинки участвовали партнеры из Китая.

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