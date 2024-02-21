Туристы из России не обращались в «Турпомощь» из-за эпидемии на Шри-Ланке

В ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT , что после сообщений об эпидемии денге на Шри-Ланке не получали просьб россиян о помощи.

«Турпомощь» отрицает, что к ним обращались туристы из РФ по поводу якобы бушующей эпидемии денге на Шри-Ланке. Информацию изначально распространили в СМИ, но подтверждения тому, что на острове ходит вирус, нет.

«В ассоциацию «Турпомощь» обращений по данной теме от российских туристов не поступало. Рекомендуем соблюдать меры предосторожности в странах тропического и субтропического климата — применять специальные средства от насекомых, носить одежду, максимально закрывающую части тела», — отметили там.

По актуальную эпидемиологическую обстановку путешественникам рекомендовали смотреть на сайте Роспотребнадзора. Желательно изучить информацию оттуда до поездки в страны, где можно подхватить разные экзотические болезни.

Что касается Шри-Ланки, то информации о заражениях, в том числе и россиян, нет.

Напомним, что лихорадка денге может иметь такие симптомы как температура, ломота тела, тошнота, сыпь. При обострениях болезнь способна вызвать летальную геморрагическую лихорадку с кровотечением и шоком.

Ранее сообщалось о вирусах, которые человек может подцепить от животных.