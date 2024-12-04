Россиян предупредили о новой угрозе в интернете

Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана россиян. Речь идет о кибератаке под названием спуфинг.

Это тип кибератаки, при которой мошенник маскируется под другого человека или компанию, чтобы вызвать доверие у потенциальной жертвы.

Аферисты создают поддельные сайты и номера телефонов известных интернет-компаний, сообщает телеграм-канал «МВД Медиа».

Также мошенники могут установить вирус на устройство под видом рассылки документа. Как только пользователь его откроет, что на его телефон загрузится вирусная программа.

МВД призывает граждан быть бдительными и не открывать подозрительные файлы или ссылки.

Ранее сообщалось о том, что мошенники в WhatsApp стали использовать гифки для обмана россиян.