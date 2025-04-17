Эксперт Коломацкая определила, в каких случаях нужно удалять переписку у обоих

По словам эксперта по этикету Надежды Коломацкой, ошибочно отправленное сообщение можно удалить в деловой переписке, тем не менее более правильным будет оставить запись с последующим пояснением ошибки и отправкой исправленного варианта с целью избежать недопонимания. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что в личных переписках необходим более деликатный подход. Так, длинное общение с друзьями не стоит удалять без предварительного предупреждения. В подобных случаях нужно ограничиться удалением сообщений только со своей стороны. В плане рабочих отношений возможно удаление переписки у обоих участников после завершения сотрудничества, за исключением случаев, когда в чате содержались важные договоренности.

По мнению эксперта, ключевой принцип – дифференцированный подход: в деловом общении допустимо полное удаление после окончания взаимодействия, тогда как в личной переписке лучше ограничиваться удалением только со своей стороны.

Ранее она перечислила правила поведения в чатах дома.