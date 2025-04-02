Эксперт Коломацкая перечислила правила поведения в чатах дома

По словам эксперта по этикету Надежды Коломацкой, в общедомовых чатах жильцы призваны придерживаться этикета, проявлять уважение друг к другу и соблюдать нормы морали, однако в действительности нередко можно столкнуться с грубостью и оскорблениями. Она назвала ключевые принципы, которые необходимо учитывать при общении в чатах дома. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что в домовом чате не стоит позволять себе того, что человек не позволил бы сказать лично людям. Кроме того, важно помнить, что информацию, которая пишется чат, читают все участники. Также для того, чтобы человека воспринимали всерьез, нужно писать информацию емко, четко и конструктивно, без перехода на личности.

По мнению эксперта, с целью эффективного общения важно сначала установить эмоциональную связь с собеседниками, а затем переходить к детальному обсуждению. Если человека исключили из домашнего чата, стоит проанализировать ситуацию и извлечь уроки.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют домашние чаты для хищения денежных данных.