Эксперт Костикин: взятие Курахово лишит снабжения донбасскую часть ВСУ

Специалист Бюро военно-политического анализа Николай Костикин рассказал gazetametro.ru , почему ВС РФ нацелены на Курахово, и чем рискует украинская армия.

Курахово находится в 30 км от города Покровск и взятие первого пункта — это очень важно для ВС РФ. Таким образом смогут обезопасить некоторые маршруты, проходящие в Донецку, а также лишить снабжения ВСУ. Первые успехи на Кураховском направлении уже сделали: МО РФ сообщило, что освободили село Новая Ильинка.

Кроме того, как отметил эксперт, Покровск – это важнейший логистический узел для украинской армии. Дополнительно российская армия усиливает свои позиции в так называемой «серой зоне».

«Контроль за Курахово равнозначен контролю за дорогой на Покровск. Контролируя Курахово, ВСУ могли обстреливать окраины Донецка и населенные пункты в южной части Донбасса», – уточнил специалист.

Напомним, что Financial TImes сообщало, что 13 ноября Курахово находится в полуокружении военными силами России.

Ранее сообщалось, что в ВСУ заявили об обрушении фронта в зоне Курахово.