Эксперт Котков рассказал о целях визита премьера Госсовета КНР в Россию

Премьер Госсовета Китая Ли Цян собирается с рабочим визитом в Россию. Это событие может многое изменить в ряде сфер, о чем заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» .

Ли Цян встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, а также главой правительства Михаилом Мишустиным. Визит китайского политика продлится два дня. По предположению Коткова, основной темой обсуждений станет вопрос о блокировке платежей со стороны Китая. Несмотря на дружеские отношения между странами, банковская часть продолжает страдать.

При этом двухсторонний диалог не означает, что страны обязательно придут к решению о проведении платежей по прежней схеме. По словам Коткова, КНР и РФ могут договориться об обмене товарами по бартерной системе или ввоз груза через третьи страны, такие как Иран. К сожалению, Китай вынужден идти на поводу у санкций, наложенных Западом на Россию.

Актуальными могут стать темы импорта российских энергоносителей, культуры, и, конечно, украинского кризис.

«Китай не заинтересован, чтобы Россия усилилась после войны. Китай заинтересован, чтобы в России накопилось больше зависимости от Китая», — заключил специалист по Дальнему Востоку.

Называть Китай полноценным другом России пока рано: китайские власти никогда не отказывались от признания украинского правительства. Кроме того, они не признавали Крым российским в открытую. Страна следует санкциям, хотя отношения Китая и США сложно назвать положительными.

Ранее сообщалось, что премьер Госсовета КНР Ли Цян отказался встречаться с вице-канцлером ФРГ Хабеком