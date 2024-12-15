Эксперт Кожухов назвал незаменимого помощника автомобилистов в борьбе с зимними реагентами

В зимний сезон автомобили подвергаются серьезным нагрузкам на фоне воздействия дорожных реагентов, используемых для борьбы со льдом и снегом. Данные химические вещества не только ухудшают сцепление с дорогой, а также и оказывают разрушительное воздействие на корпус машины и резину. Автоэксперт Алексей Кожухов перечислил методы защиты автомобиля. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, одной из наиболее эффективных мер защиты является регулярная, не менее раза в неделю мойка автомобиля, особенно в зимний сезон. При этом важно уделять внимание нижней части кузова, колесным аркам и днищу, где скапливаются реагенты, которые способствуют появлению коррозии.

Эксперт добавил, что после этого важно проводить обработку кузова антикоррозийными средствами. Кроме того, нужно следить за состоянием уплотнителей дверей и багажника, которые могут со временем терять свои свойства и пропускать воду, что ускоряет процесс коррозии. Также важно обеспечить защиту резины от воздействия химических веществ.

Ранее в Национальном автомобильном союзе перечислили правила мытья автомобиля в зимний сезон.