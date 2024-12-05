В Национальном автомобильном союзе перечислили правила мытья автомобиля в зимний сезон

По словам вице-президента Национального автомобильного союза, самомойки пользуются большой популярностью у автомобилистов, однако в холодное время года в данном процессе появляются нюансы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в первую очередь следует смазать качественной силиконовой смазкой все замки, все дверные петли автомобиля, предварительно их качественно очистив. После окончания мойки важно все продуть.

По мнению эксперта, продув обойдется совсем недорого, однако он сильно снижает риск того, что автомобиль просто замерзнет и не откроется.

Ранее юрист Хаминский предупредил о штрафе за летнюю резину на авто с 1 декабря.