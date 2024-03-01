Эксперт Кудасова рассказала об особенностях борьбы с кариесом

Специалист и доцент Екатерина Кудасова в беседе с RuNews24.ru ответила на три самых распространенных вопроса пациентов о кариесе. Например, она объяснила, почему врачи не всегда берутся за лечение начального кариеса.

По словам Кудасовой, лечить начальный кариес берутся редко, но в целом, врачи способны помочь пациентом с этим. Как правило, кариес начинает поражать зуб, если кислотная среда налета вымывает минеральные компоненты. Постепенно пятно превращается в полноценный процесс уничтожения зуба, что приводит к потемнению и дырам. Лечить кариес на уже более явном этапе легче не повредив лишние части зуба.

Некоторые пациенты обращаются, когда на зубах коричневые или желтые отметины. Такие появляются при болезни флюороз. Необязательно это говорит о кариесе, но зачастую он развивается именно так.

Кариес можно лечить на ранней стадии, что поможет сохранить эмаль. Однако структура зуба уже будет повреждена. Задача пациента — прийти за помощью и вовремя поставить пломбу. В современной медицине уже существуют крепкие пломбы с фтором и системой ICON, которые не только помогают с кариесом, но и восстанавливают зуб.

Как бы далеко не шагнула стоматология, кариес пока остается одной из самых распространенных проблем. Причина банальна: люди часто игнорируют важность чистки зубов каждый день.

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