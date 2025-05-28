Эксперт Кузнецова перечислила причины эмоционального выгорания добившихся успеха людей

По словам эксперта Марии Кузнецовой, много работать, добиваться целей и все равно ощущать, что чего-то недостаточно — с таким состоянием могут столкнуться даже люди на вершине успеха. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что движение к цели стимулирует выработку дофамина, известного как гормон, дающий ощущение удовлетворения, энергию, рождающий стремление идти дальше. Как только итог получен, наступает опустошение, то есть прежняя работа не радует, новые цели кажутся бессмысленными, появляется ощущение тревоги.

По мнению эксперта, когда человек измеряет себя только результатами, его энергия истощается: он живет в постоянной гонке, где любое действие должно быть полезным или монетизируемым. Это обесценивает простые радости, отдых и даже хобби. Подобный перекос приводит к эмоциональному перегреву: поначалу теряется удовлетворение от процесса, позже исчезает энергия и приходит апатия.

Она отметила, что, если вслед за успехом пришло выгорание, необходимо не просто отдохнуть, а переосмыслить приоритеты: поменять окружение, провести анализ собственных желаний, научиться отдыхать, не ощущая вины за бездействие, расширить горизонт целей за пределы работы.

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