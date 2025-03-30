Эксперт Леонова раскрыла россиянам, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) само по себе не может стать причиной кражи чужих денежных средств, но может быть использовано в мошеннических схемах, как сообщила агентству «Прайм» Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Она утверждает, что злоумышленники могут использовать СНИЛС для получения доступа к чужому аккаунту на портале госуслуг и получения информации о доходах, долгах, отчислениях в Социальный фонд и других данных.

После авторизации на чужом государственном портале они получают доступ и к другим ресурсам, предупредила специалист.

«Важно отметить, что СНИЛС можно использовать для оформления кредитов, если у мошенников есть дополнительные данные, такие как ваш паспорт, они могут подать заявку на микрозайм», — пояснила Леонова.

Помимо этого, СНИЛС применяют в различных мошеннических схемах. С его помощью создают электронные кошельки и аккаунты для сокрытия незаконных финансовых операций, добавила собеседник агентства.

Ранее в Министерстве внутренних дел напомнили, что ни в коем случае нельзя отвечать на звонки с неизвестных номеров, так как злоумышленники могут использовать эту возможность для списания денег со счёта жертвы.