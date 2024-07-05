Эксперт Левитина рассказала про преимущества «маленькой» свадьбы

Ивент-продюсер Анастасия Левитина рассказала RuNews24.ru , почему свадьбы необязательно праздновать с размахом и большим количеством гостей, а также назвала несколько преимуществ камерного формата.

Свадьба у многих ассоциируется с большим торжеством, длинными столами, огромными тратами и невероятным количеством гостей. Среди них часто бывают не только родственники и друзья, но и их сопровождающие. По итогу невеста и жених не могут уложиться в бюджет и во всей полноте насладиться самым главным: чувствами и важностью события.

По словам Анастасии Левитиной, маленькие свадьбы приносят больше радости и экономят время. Молодоженам необязательно разрываться между гостями и бегать по залу: все нужные люди рядом. Появляются насыщенные эмоции, более душевные поздравления, больше семейных фотографий. Беседы будут более искренние и позволят снять градус напряжения, ведь обстановка получится непринужденной.

Еще один плюс: появится больше вариантов по месту проведения праздника. Можно даже увезти небольшую компанию отдыхать за границу, что получится дешевле пышной свадьбы на несколько десятков гостей. В целом, маленькие праздники позволяют выбрать не только любое место, но и формат. Пара даже может организовать торжество на природе в виде теплого пикника.

«Помните, что главная цель — это ваше счастье и комфорт. Не бойтесь отступить от традиций и создать свою неповторимую свадьбу, которая будет отражать ваши личные ценности и мечты», — подчеркнула Анастасия Левитина.

Очевидным плюсом маленьких свадеб является экономия бюджета. Скорее всего, паре не придется особо экономить, а дополнительные средства они могут вложить в качество праздника. В случае с большими свадьбами бывает наоборот: деньги уходят на основные моменты, но приходится сэкономить на декоре или некоторых блюдах.

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