Заслуженный летчик РФ Попов рассказал о слабостях F-16, переданных Украине

Генерал-майор в отставке Владимир Попов во время беседы с URA.RU прокомментировал новости о передаче американских самолетов F-16 Украине. Он заявил, что ВСУ «впарили» устаревшие истребители с кучей недостатков.

Истребители F-16 находились в резерве Нидерландов. Кроме того, что Киеву дали устаревшие экземпляры, у этой техники есть серьезные проблемы с радиолокатором и вместимостью боевого вооружения. К тому же, в ВСУ нет подготовленных пилотов для управления новинкой.

«Локатор будет работать реально хорошо 50-70 километров, может быть, до 80 километров и то если отладят все <...> Ракеты большой дальности, которые за 120 километров летают, им, конечно, никто не даст. Они будут пользоваться ракетами средней дальности, ну 60-80 километров они будут лететь, может быть», — отметил летчик.

Напомним, 31 июля агентство Bloomberg сообщило о поставке первых F-16 Украине. Истребители обещали Дания и Нидерланды еще в 2023 году, однако передачу не могли согласовать оперативно

Ранее сообщалось, что на Украине образовался дефицит профессиональных пилотов.