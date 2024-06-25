Эксперт Максимов назвал причины возвращения IT-специалистов в РФ

Многие отечественные специалисты в сфере кибербезопасности, ранее покинувшие страну, сейчас возвращаются из западных стран на Родину. По большей части, это происходит из-за того, что россиян на Западе освещают несправедливо, что обижает людей. Соответствующее заявление сделал сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Эксперт указал на то, что подобная ситуация актуальна для большинства стран в данный момент. Он также подчеркнул, что несправедливое отношение к россиянам зачастую является несправедливым, что дополнительно создает обиду в уехавших ранее специалистах. Именно поэтому многие инженеры сейчас стремительно возвращаются на Родину, добавил Максимов.

В то же время, в дружественных для РФ странах имидж российских специалистов по кибербезопасности противоположен, так как они смотрят на результаты работы, а не страну из которой приехал специалист, отметил эксперт. Это становится заметно во время выхода компаний РФ на эти рынки – видны уважение, интерес и готовность строить партнерство, указал собеседник агентства.

Ранее аналитик Кусков выразил мнение, что добиться установки российских приложений на iPhone невозможно.