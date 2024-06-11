Эксперт Малыгин: игра в сквош помогает укрепить сердце и сжечь 1000 калорий за час

Доцент Андрей Малыгин в эксклюзивной беседе с корреспондентом RuNews24.ru рассказал про пользу сквоша, ставшего более популярным в последние годы. Оказалось, что этот вид игр помогает эффективно худеть и укреплять сердечно-сосудистую систему.

Сквош проще тенниса, намного динамичнее и активнее, а ракетка весит в два раза меньше. Движения позволяют нагрузить мышцы, а также сжечь от 600 до 1000 калорий за час игры. Тренируются и нижняя, и верхняя части тела. Как напомнил эксперт Малыгин, еще в 2023-м Forbes назвал этот вид спорта одним из самых полезных. Популярность его росла, так как сквош чаще предпочитали известные актеры, певцы и звезды интернета. Дошла эта мода и до России.

«Однако результаты одного исследования свидетельствуют о том, что занятия сквошем могут вызывать опасную для жизни сердечную аритмию. Это исследование рекомендует пожилым мужчинам с сердечными заболеваниями воздержаться от этого вида спорта», — подчеркнул спортивный эксперт.

Перед тренировками, сравнимыми по результатам с кардио, лучше получить консультацию специалиста и убедиться, что никаких проблем с сосудами, давлением и сердцем нет.

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