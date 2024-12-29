В преддверии новогодних праздников украинские силы могут ударить по территории России. Об этом в беседе с Инфо24 заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Недавний пролет американского разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk вдоль границ России вызывал серьезные вопросы о возможной подготовке к атакам. Такие БПЛА ранее использовались для сбора информации перед запусками ракет ATACMS и Storm Shadow.

Эксперт отмечает, что текущая ситуация выглядит крайне тревожно, особенно с учетом отсутствия моральных устоев у украинских военных. Пролет разведывательного дрона может свидетельствовать о том, что Киев готовит новые провокации, в том числе против Крыма и приграничных областей России.

Кроме того, аналитик не исключает возможность использования западного вооружения, включая ракеты и беспилотники, в предстоящих атаках. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о готовности задействовать все доступные ресурсы в борьбе против ВС РФ.

Ранее Зеленского и его окружение обвинили в продаже Донбасса.