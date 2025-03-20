Турэксперт Мкртчян определил уровень бронирований поездок в летний сезон в Анапу

В марте жители нашей страны начинают активно планировать свой летний отдых. Крушение двух танкеров в Керченском проливе оставит след на приближающийся туристический сезон в Краснодарском крае. По словам вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, раннее бронирование в Анапу говорит о снижении спроса почти на половину. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в целом турпоток в этот город проседает с декабря 2024 года. В январе спад составил 20%, в феврале уже 30%. Однако интерес к остальным курортам Краснодарского края, напротив, увеличивается.

По мнению турэксперта, жители РФ стали больше бронировать отдых в Туапсинском районе, в Сочи, в Геленджике, также увеличивается и интерес и к отдыху в Крыму.

Ранее эколог Лакустова пояснила, можно ли отдыхать на Черном море этим летом.