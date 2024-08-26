Эксперт Мезенцев определил метод получить в собственность заброшенный соседом участок

По словам главы департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федора Мезенцева, многие садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и коттеджные поселки сталкиваются с проблемой заброшенных участков. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что заброшенный участок также несет ущерб и для государства, поскольку наследники не вступили в наследство, а значит, не платят налоги. Для самих же владельцев соседних участков неудобства в том, что на таких участках вырастают сорняки, борщевик, высокие деревья, которые дают тень, а сухая трава создает еще и пожароопасную обстановку.

По мнению эксперта, соседи имеют право обратиться в местный муниципалитет и пожаловаться на то, что земля не используется по назначению, что в дальнейшем может подтвердить комиссия из представителей муниципалитета или Росреестра. Признаками неиспользования участка по целевому назначению является наличие больших деревьев и отсутствие каких-либо построек, а также наличие сорняков и запрещенных растений.

Он отметил, что после установления участка заброшенным вначале владельцу предложат привести его в надлежащий вид, если же владелец не исполняет данное предписание, то администрация муниципального образования передает дело в суд на изъятие земельного участка. В случае принятия положительного решения судом изъятый земельный участок выставляется на торги.

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