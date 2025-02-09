Эксперт Михеев дал рекомендации по выработке грамотных финансовых привычек

По словам эксперта Сергея Михеева, финансовая грамотность является не просто умением считать деньги, а навыком, позволяющим управлять финансами эффективно и без стресса. Подобные привычки формируют уровень жизни, способность достигать целей и защитить себя в кризисных ситуациях. Об этом сообщают «Известия».

Он отметил, что первым шагом финансовой стабильности станет понимание того, куда уходят деньги, то необходимо научиться анализировать привычки потребления. Нередко люди не замечают, сколько тратят на мелкие, однако регулярные покупки вроде кофе навынос или подписок на сервисы, которыми не пользуются.

По мнению эксперта, при пересмотре статей расходов нужно сократить и перераспределить средства на более значимые цели: образование, инвестиции или создание финансовой подушки безопасности. При этом одним из главных финансовых навыков является сначала откладывать, а потом тратить, поскольку экстренные ситуации случаются у всех.

Он уточнил, что также важно ставить финансовые цели, что помогает избегать импульсивных покупок и лишних расходов.

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