Эксперты советуют: при затоплении квартиры важно оперативно зафиксировать происшествие и корректно оформить документы, чтобы получить компенсацию от страховой компании. Об этом агентству « Прайм » рассказала представитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

По ее словам, главное — действовать без промедления: перекрыть воду, оповестить соседей, вызвать аварийную службу управляющей компании и в тот же день сообщить о случившемся страховщику. Нарушение сроков уведомления (обычно 3–5 дней) может лишить права на выплату.

Иваткина подчеркнула, что акт о заливе должен быть составлен правильно, с указанием всех предпринятых мер для минимизации ущерба. Также важно приложить доказательства наличия дорогостоящих вещей.

Для получения компенсации требуется подать заявление, приложить акт, паспорт, документы на жилье и, при необходимости, отчет оценщика. Если пакет документов собран верно, страховая компания обязана перечислить средства в течение 20 рабочих дней.

До этого сенатор разъяснила условия досрочного выхода на пенсию на два года раньше.