Сенатор разъяснила условия досрочного выхода на пенсию на два года раньше
Сенатор Косихина: на пенсию можно выйти раньше если есть пенсионные баллы
Граждане России, уволенные по сокращению штата, имеют право выйти на пенсию на два года раньше установленного срока при соблюдении определенных условий. Об этом сообщила сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости.
Парламентарий пояснила, что законодательство предусматривает такую возможность для лиц, состоящих на учете в службе занятости. Ключевыми условиями являются увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением численности персонала, а также отсутствие возможности трудоустройства через органы занятости в течение установленного периода.
Дополнительными требованиями являются наличие необходимого страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) и достаточного количества пенсионных коэффициентов. Как подчеркнула Косихина, все перечисленные условия должны соблюдаться одновременно. Для реализации права на досрочную пенсию необходимо подать соответствующее заявление в Социальный фонд России.
Ранее эксперт раскрыл, какие выплаты положены работнику при сокращении штата.